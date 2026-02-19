С позором из участка. Экс-принца Эндрю выпустили из полиции после допроса
Бывшего принца Эндрю освободили из-под стражи без обвинений
Власти освободили из-под стражи бывшего принца Эндрю. Он провел на допросе 12 часов, сообщило издание Sky News.
Опальный член королевской семьи покинул участок на автомобиле. Он пытался скрыться от камер на заднем сиденье.
Полиция пока не предоставила официальных подробностей о причинах задержания и текущем статусе дела.
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишенного статуса принца осенью 2025 года, полиция задержала по подозрению в должностном преступлении.
Власти допустили, что он передавал конфиденциальную информацию своему другу, американскому финансисту Джеффри Эпштейну, когда работал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.