С позором из участка. Экс-принца Эндрю выпустили из полиции после допроса

Власти освободили из-под стражи бывшего принца Эндрю. Он провел на допросе 12 часов, сообщило издание Sky News .

Опальный член королевской семьи покинул участок на автомобиле. Он пытался скрыться от камер на заднем сиденье.

Полиция пока не предоставила официальных подробностей о причинах задержания и текущем статусе дела.

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишенного статуса принца осенью 2025 года, полиция задержала по подозрению в должностном преступлении.

Власти допустили, что он передавал конфиденциальную информацию своему другу, американскому финансисту Джеффри Эпштейну, когда работал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям.