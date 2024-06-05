Германии отвели пять лет для подготовки к войне

Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне в 2029 году

Власти Германии обязаны сделать все, чтобы к 2029 году страна имела возможности ведения войны. Как сообщил журнал Focus , с таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он подчеркнул, что одним из решений должно стать возвращение призыва в армию, чтобы укрепить боеспособность немецкой армии.

Среди других обязательных мер, которые подготовят страну к ведению боевых действий, министр назвал увеличение кадрового состава армии, количества боевой техники и объема финансирования.

«Мы должны быть к 2029 году способны воевать», — подчеркнул Писториус.

Глава оборонного ведомства отметил, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает вооружаться. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине, так как это дешевле, чем последствия от победы России.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на юбилее Немецкой школы журналистов в Мюнхене заявил, что жители страны стали чаще задавать вопрос о поддержке Украины. Он пояснил, что речь идет не о видах поставленных вооружений, а не считают ли власти свои шаги чрезмерными, так как это повышает угрозу расширения конфликта.