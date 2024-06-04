Канцлер Германии пожаловался на вопросы о поддержке Украины

Шольц: жители ФРГ стали чаще задавать вопросы о чрезмерной поддержке Украины

Фото: РИА «Новости»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что жители страны его порой спрашивают, не является ли поддержка Украины чрезмерной, беспокоясь из-за угрозы расширения конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь канцлера, произнесенная им во время празднования 75-летия Немецкой школы журналистов в Мюнхене, опубликовала пресс-служба правительства ФРГ. В ней он признался, что Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе.

По его словам, на то есть причины. При этом он стал замечать, что сограждане все чаще стали радикально высказываться относительно поддержки Украины.

«Вместо вопросов о конкретных системах вооружений я слышу опасения по поводу расширения конфликта, а иногда и вопросы о том, не зашла ли наша поддержка уже слишком далеко», — рассказал Шольц.

По его мнению, дело в том, что людям не хватает информации о конфликте. Шольц призвал журналистов давать больше новостей вместо «журналистики мнений».

В конце мая канцлер ФРГ разрешил киевскому режиму бить по России немецким оружием, оправдав это тем, что Украина якобы вправе обороняться. При том, что раньше он заявлял о недопустимости расширения конфликта и не одобрял подобные действия ВСУ.

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