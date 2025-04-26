Сенатор Пушков: Германия никогда не сможет перестать зависеть от США

Германии не суждено стать независимой от США. Об этом в Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Сколько бы Фридрих Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы он ни призывал к этому», — написал Пушков.

Таким образом политик отреагировал на сообщения, что США запретили передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине из-за наличия в них критических компонентов.

Будущий немецкий канцлер и лидер блока ХДС/ХСС допускал поставку Украине крылатых ракет Taurus. По словам Мерца, этот шаг необходимо согласовать с европейскими партнерами.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Мерцу необходимо дважды подумать, перед тем как передавать Украине ракеты Taurus для атаки по Крымскому мосту.