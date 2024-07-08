«Геополитический сигнал». В Индии назвали причины визита Моди в Москву

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию стал для западных государств определенным знаком, ведь он пройдет в одно время с саммитом Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета Hindu .

«Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне», — указали журналисты.

Приезд в Россию стал для Моди первым зарубежным визитом во время третьего пребывания в должности премьер-министра. Это показывает поддержку Индией связей с Россией. Как отмечало издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов, визит премьера дает понять, что отношения между странами остаются близкими.

Моди приехал в Россию 8 июля. Вечером этого же дня у премьера и президента Владимира Путина пройдет встреча в неформальной обстановке. Затем главы двух государств проведут переговоры в узком и широком составах. Ранее востоковед Евгения Ванина объяснила, почему визит Моди в Москву так важен и значим для сторон.