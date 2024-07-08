Сегодня 12:17 «Очень важный визит». Отношения России и Индии назвали равноправными Востоковед Ванина назвала очень важным визит премьера Индии Моди в Москву 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Москва

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву станет первой зарубежной поездкой политика после парламентских выборов. О российско-индийских отношениях 360.ru рассказала главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

«Это будет очень важный визит. <…> Что касается отношений между нашими странами, то самое важное в них то, что это отношения равноправных партнеров», — подчеркнула эксперт. По ее словам, Индия, как и Россия, всегда и во всех случаях руководствуется национальными интересами. Между двумя странами нет противоречий, добавила Ванина.

Индия — суверенная держава, суверенное государство. К нам едет Нарендра Моди. Добро пожаловать. Евгения Ванина главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

Она напомнила о недавнем визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого после поездки «отчитали как школьника». «Посмотрите, какой начался шум-гам, какая началась свистопляска. „Да как он мог? Да как он смел?“ То есть Нарендра Моди согласует внешнеполитический курс своей страны только со своей страной, со своей партией, со своей командой, со своими избирателями. Здесь же господин Орбан, премьер-министр независимого государства. Его отчитывают как школьника, который двойку получил», — заявила Ванина.

Фото: РИА «Новости»

Она подчеркнула, что Индия и Россия заключат взаимовыгодные соглашения. Если что-то не получится, стороны постепенно найдут общие знаменатели. «Мне кажется, такими должны быть отношения вообще между всеми странами. Но это только в том случае, если обе эти страны суверенны», — подчеркнула специалист. Она также указала на резкий рост торговли между Россией и Индией. «Индия покупает наши нефтепродукты, наш газ, нашу нефть. Мы покупаем у Индии многое», — отметила востоковед. Президент России Владимир Путин обсудит с Моди разработку механизма быстрого перевода денег между странами. Этот вопрос приобрел особое значение на фоне роста двусторонней торговли.