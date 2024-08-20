Географическая удача и максимум выгоды. Почему Азербайджан попросился в БРИКС
Политолог Станкевич: Армения может попроситься в БРИКС вслед за Азербайджаном
Вступление Азербайджана в БРИКС экономически выгодно стране, рассказал 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Именно на Южный Кавказ, где расположена республика, приходится перекресток двух невероятно важных мировых торговых путей: с Востока на Запад и с Севера на Юг.
«Это фактически главный торговый узел всего Евразийского континента, поэтому Азербайджан торопится извлечь из такого рода географической удачи максимум выгоды. Вступление в БРИКС как раз дает возможность эффективно использовать эти транзитные маршруты для участия в товарообороте и получения и транзитных, и экспортных выгод Азербайджану. Такой достаточно очевидный замысел», — заявил Станкевич.
По его словам, Азербайджану не светит вступление в Евросоюз или еще куда-нибудь. Поэтому, подчеркнул политолог, ориентация на БРИКС абсолютно логична.
Армения пока «теряет историческое время», оставаясь в стороне от важнейшего периода, когда происходит разбор ключевых возможностей и маршрутов, по которым потекут товары и капиталы.
«Армения медлит и может безвозвратно упустить возможности», — сказал политолог.
Один из маршрутов с Востока на Запад, по словам аналитика, мог бы проходить через Армению по так называемому «Зангезурском маршруту» вдоль границы с Ираном.
Это был самый очевидный маршрут, но Армения почему-то пытается его игнорировать. Кроме того, маршрут с Севера на Юг может протекать опять-таки через Армению, и дальше — в Иран. Но Армения медлит и провоцирует поиск альтернативных путей.
Сергей Станкевич
Политолог надеется, что после того, как Армения завершит переговоры с Азербайджаном и подпишет договор о мире и границе, страна начнет нагонять упущенное время и не останется в стороне.
«Я думаю, что Армения тоже попросится в БРИКС и правильно сделает», — заключил он.
Ранее власти Азербайджана подали официальную заявку на вступление в БРИКС. О готовности республики укреплять сотрудничество с объединением говорил и президент Ильхам Алиев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.