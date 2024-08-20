Географическая удача и максимум выгоды. Почему Азербайджан попросился в БРИКС

Политолог Станкевич: Армения может попроситься в БРИКС вслед за Азербайджаном

Вступление Азербайджана в БРИКС экономически выгодно стране, рассказал 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Именно на Южный Кавказ, где расположена республика, приходится перекресток двух невероятно важных мировых торговых путей: с Востока на Запад и с Севера на Юг.

«Это фактически главный торговый узел всего Евразийского континента, поэтому Азербайджан торопится извлечь из такого рода географической удачи максимум выгоды. Вступление в БРИКС как раз дает возможность эффективно использовать эти транзитные маршруты для участия в товарообороте и получения и транзитных, и экспортных выгод Азербайджану. Такой достаточно очевидный замысел», — заявил Станкевич.

По его словам, Азербайджану не светит вступление в Евросоюз или еще куда-нибудь. Поэтому, подчеркнул политолог, ориентация на БРИКС абсолютно логична.

Армения пока «теряет историческое время», оставаясь в стороне от важнейшего периода, когда происходит разбор ключевых возможностей и маршрутов, по которым потекут товары и капиталы.

«Армения медлит и может безвозвратно упустить возможности», — сказал политолог.

Один из маршрутов с Востока на Запад, по словам аналитика, мог бы проходить через Армению по так называемому «Зангезурском маршруту» вдоль границы с Ираном.