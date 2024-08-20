Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Азербайджана подали официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщило агентство Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

«Азербайджан уже подал официальную заявку», — сказал начальник пресс-службы МИД.

О готовности Азербайджана укреплять сотрудничество с объединением говорил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Баку. В опубликованном документе по итогам переговоров Москва подчеркнула, что поддерживает это стремление коллег.

Владимир Путин отметил, что российская сторона будет рада видеть Ильхама Алиева в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встрече в формате «аутрич», которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани.

Ранее о желании республики стать полноправным участником БРИКС заявляла председатель парламента Сахиба Гафарова.