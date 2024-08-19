Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев накануне провели серьезную личную встречу. Главы государств подняли три очевидные темы, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Беседа с глазу на глаз

«Вчера состоялась очень серьезная и глубокая личная беседа без переводчика. <…> Беседа двух президентов была с глазу на глаз. Правда, с азербайджанской стороны присутствовала первая вице-президент и она же супруга Алиева. Там, я думаю, многое было проговорено. Сегодня будет завершающий, уже более публичный день государственного визита», — отметил эксперт.

По его словам, стороны обсудили энергетику. «Газпром» отступил с газового рынка Европы, поставки голубого топлива свелись к минимуму. Открывшуюся нишу заполняет Азербайджан.

«В принципе, Россию это может устроить, <…> потому что открывается следующая возможность. Азербайджан ограничен в объеме газа, ему самому он нужен, там активно развивается промышленность. Вот пусть он больше отправляет в Европу, а Россия будет замещать газ для азербайджанских нужд», — подчеркнул Станкевич.

Второй темой стал Каспий. Россия и Азербайджан являются основными странами, которые в наибольшей степени экономически используют регион.

«Здесь тоже надо разграничить интересы и наметить взаимодействие», — добавил политолог.

Третья тема — трансевразийская логистика. На Южный Кавказ приходится перекрестие двух великих маршрутов: с востока на запад и севера на юг. Этот узел крайне важен для России.