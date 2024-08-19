Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику
Политолог Станкевич: Путин и Алиев провели серьезную встречу без переводчика
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев накануне провели серьезную личную встречу. Главы государств подняли три очевидные темы, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Беседа с глазу на глаз
«Вчера состоялась очень серьезная и глубокая личная беседа без переводчика. <…> Беседа двух президентов была с глазу на глаз. Правда, с азербайджанской стороны присутствовала первая вице-президент и она же супруга Алиева. Там, я думаю, многое было проговорено. Сегодня будет завершающий, уже более публичный день государственного визита», — отметил эксперт.
По его словам, стороны обсудили энергетику. «Газпром» отступил с газового рынка Европы, поставки голубого топлива свелись к минимуму. Открывшуюся нишу заполняет Азербайджан.
«В принципе, Россию это может устроить, <…> потому что открывается следующая возможность. Азербайджан ограничен в объеме газа, ему самому он нужен, там активно развивается промышленность. Вот пусть он больше отправляет в Европу, а Россия будет замещать газ для азербайджанских нужд», — подчеркнул Станкевич.
Второй темой стал Каспий. Россия и Азербайджан являются основными странами, которые в наибольшей степени экономически используют регион.
«Здесь тоже надо разграничить интересы и наметить взаимодействие», — добавил политолог.
Третья тема — трансевразийская логистика. На Южный Кавказ приходится перекрестие двух великих маршрутов: с востока на запад и севера на юг. Этот узел крайне важен для России.
Сейчас там уже идут интенсивные работы. И надо договориться, как их дальше обустраивать.
Сергей Станкевич
политолог
О чем еще поговорят Путин и Алиев
По словам Станкевича, Путин и Алиев еще обсудят вопросы безопасности, так как подходят к концу переговоры между Арменией и Азербайджаном о соглашении о мире и границе.
«Здесь, скорее всего, Россия может выступить гарантом невозобновления конфликта. На эту тему тоже надо поговорить. Вот три темы достаточно очевидные. Но могут быть еще какие-то вопросы в целом, связанные с жизнью Евразии, с ситуацией на Украине, с ситуацией в Западной Европе. Надеюсь также, что Азербайджан подтвердит свое намерение вступить в БРИКС. Ранее такое намерение высказывалось», — заключил эксперт.
Визит Путина в Баку начался с неформального ужина в резиденции «Загульба». Алиев тепло поприветствовал российского лидера рукопожатием на входе во дворец.