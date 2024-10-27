Казанский кремль является великолепным чудом света. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, побывавший на саммите БРИКС.

«Мне удалось посетить Казанский кремль. Это как великолепное чудо света», — сказал он.

Гутерриш добавил, что саммит БРИКС в столице Татарстана был крайне важным.

«Считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал генеральный секретарь организации.

Гутерриш 23 и 24 октября провел в Казани, где принял участие в саммите БРИКС. Он провел личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, за что его раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Путин назвал давно назревшим вопрос реформирования институтов развития ООН и призвал расширить присутствие стран Африки в Совбезе организации.