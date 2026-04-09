Генсек НАТО рассказал об отношении Трампа к отвернувшимся союзникам
Отказ союзников помочь в ситуации с блокировкой Ормузского пролива разочаровал президента США Дональда Трампа. Об этом после встречи с ним сообщил телеканалу CNN генсек НАТО Марк Рютте.
Журналисты спросили, не считает ли он, что партнеры США по НАТО провалили тест. Трамп просил помощи в конфликте с Ираном, но не получил поддержки.
«Некоторые из них — да», — ответил Рютте.
Генсек заявил, что Трамп явно разочарован отдельными союзниками. Однако большинство стран, по словам Рютте, сделали то, что обещали.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт зачитала журналистам заявление Трампа о том, что он рассматривает выход США из НАТО. Президента возмутило, что члены альянса отвернулись от американского народа. Он планировал обсудить этот вопрос на встрече с Рютте в Овальном кабинете.