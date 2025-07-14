Генсек НАТО назвал Трампа полицейским всего мира

Рютте: Трамп больше не «папочка», теперь он «полицейский всего мира»

Президент США Дональд Трамп больше не «папочка», теперь он «полицейский всего мира». Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в ходе визита в Белый дом.

«Вы — полицейский всего мира. США — самая могущественная страна на Земле, самая мощная армия на Земле», — сказал он.

Рютте отметил, что Соединенные Штаты решили активно снабжать Украину оружием через альянс. При этом все расходы на новые поставки полностью взяли на себя европейские страны.

Ранее Трамп заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия ВСУ за счет Европы. Они будут включать системы Patriot и ракеты. Координацией поставок военной помощи займутся НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

Дональд Трамп подчеркнул, что настроен на урегулирование конфликта на Украине, но готов ввести жесткие пошлины, если сделки не достигнут в течение ближайших 50 дней.