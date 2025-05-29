Генпрокурор России встретился с президентом Лаоса

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства. Краснов отметил, что страны связывают взаимовыгодные отношения, которые имеют статус стратегического партнерства.

Краснов выделил несколько ключевых направлений сотрудничества. Среди них — борьба с транснациональной организованной преступностью, особенно в цифровом пространстве, а также противостояние терроризму, экстремизму, наркотикам, коррупции и отмыванию денег.

«Не сомневаюсь, что мы сможем достичь договоренностей в целях укрепления взаимодействия по самому широкому спектру вопросов», — подчеркнул глава российского надзорного ведомства.