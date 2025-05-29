Генпрокурор России встретился с президентом Лаоса
Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства. Краснов отметил, что страны связывают взаимовыгодные отношения, которые имеют статус стратегического партнерства.
Краснов выделил несколько ключевых направлений сотрудничества. Среди них — борьба с транснациональной организованной преступностью, особенно в цифровом пространстве, а также противостояние терроризму, экстремизму, наркотикам, коррупции и отмыванию денег.
«Не сомневаюсь, что мы сможем достичь договоренностей в целях укрепления взаимодействия по самому широкому спектру вопросов», — подчеркнул глава российского надзорного ведомства.
Также Краснов также встретился с премьер-министром Лаоса Сонсайем Сипхандоном.
«На протяжении почти 65 лет Россия является надежным партнером Лаоса», — заявил генпрокурор.
У стран уже выстроен диалог по обмену опытом и практиками прокурорской деятельности. Особое внимание уделяется развитию научно-образовательного потенциала. Краснов доложил премьер-министру о том, что жители Лаоса могут бесплатно учиться в Университете прокуратуры России.
Накануне Краснов побывал с рабочим визитом в Камбодже. Генпрокурор встретился с председателем Верховного Тайного Совета Хун Сеном. Глава ведомства отметил, что обе страны активно сотрудничают в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Он добавил, что Россия будет углублять сотрудничество с Камбоджей. Планируются мероприятия для обмена опытом в работе прокуратуры и надзорных органов.