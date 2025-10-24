Генпрокурор Гуцан прибыл в Ханой для подписания конвенции о киберпреступности

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Ханой для подписания конвенции ООН против киберпреступности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возглавить межведомственную делегацию главе надзорного ведомства поручил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — уточнили в Генпрокуратуре.

В аэропорту Гуцана встретили чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко и руководство Верховной народной прокуратуры страны.

Генпрокурор проведет в Ханое встречи с иностранными коллегами, стороны обменяются мнениями по ключевым вопросам и выработают совместные решения для повышения эффективности работы.

Ранее Гуцан выступил с докладом на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Душанбе.