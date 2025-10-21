Гуцан выступил с докладом на 35-м заседании КСГП

Генпрокурор России Александр Гуцан принял участие в 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ в Душанбе. В мероприятии участвовали главы надзорных ведомств Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также заместители генпрокуроров Азербайджана, Казахстана, Туркмении.

На заседании Гуцан выступил с докладом «Противодействие преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий: российский опыт», а одним из важных итогов заседания стало подписание его участниками соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур государств — участников СНГ в противодействии незаконной миграции.

Главы ведомств отметили, что незаконная миграция представляет угрозу национальной и общественной безопасности, экономической стабильности, осложняет криминогенную обстановку.

В своем заключительном слове Гуцан поблагодарил участников заседания за поддержку его кандидатуры на пост председателя КСГП.

«Это большая честь для меня и, безусловно, высокая ответственность», — сказал он.

На полях мероприятия глава российского надзорного ведомства провел встречу с белорусским коллегой. Он обсудил с Андреем Шведом перспективы сотрудничества и отметил высокий уровень доверия между прокуратурами братских государств.

Также состоялась встреча Гуцана с генпрокурором Киргизии Максатом Асаналиевым. Он отметил, что взаимодействие прокуратур отличается конструктивным дружеским характером.