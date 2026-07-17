Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на Ермолаева в Монако

Офис генерального прокурора Украины опубликовал видеозапись покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшего в Монако. Видео разместила пресс-служба ведомства в телеграм-канале .

На записи видно, как женщина, которую следствие считает причастной к организации нападения, размещает у входа в дом бизнесмена сумку. Предположительно, там лежало взрывное устройство. Спустя некоторое время к зданию подошли сам предприниматель и несколько сопровождающих его людей. Сразу после их приближения раздался взрыв.

По версии следствия, видео должно была служить подтверждением того, что исполнители выполнили поставленную задачу. Впоследствии его удалили, но сотрудникам СБУ удалось восстановить файл.

Позднее Ермолаев направил обращения представителям властей ряда европейских государств, а также международным структурам. Предприниматель попросил принять меры для защиты его близких и людей, располагающих сведениями о произошедшем. Бизнесмен связал покушение с деятельностью украинской разведки.