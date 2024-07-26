«Генеральная попытка». Ситуация ВСУ на поле боя вынудит США пойти на крайние меры
Advance: США могут снять запрет для Украины на удары вглубь России
США могут снять запрет для Украины на атаку вглубь России. Об этом сообщило хорватское издание Advance.
По данным журналистов, такой шаг со стороны Америки ожидают из-за критической для ВСУ ситуации на фронте.
«Остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли», — заявили в материале.
Речь идет об идее, которую уже давно транслирует украинское руководство — это максимальная западная военная поддержка и устранение всех ограничений на нанесение ударов по российским регионам. В таком случае ВСУ смогли бы атаковать РФ посредством всех имеющихся у них вооружений — артиллерии, ракет и самолетов.
«Есть ли в этом какая-то военная логика или Киев просто хочет попробовать все, что еще не пробовал? Скорее, второе», — написали журналисты.
Ранее журналисты китайской газеты Global Times написали, что Россия ответит на попытки Украины нанести удары по ее территориям. По данным авторов материала, против украинской стороны задействуют сочетание военных и дипломатических средств.