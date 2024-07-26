Advance: США могут снять запрет для Украины на удары вглубь России

США могут снять запрет для Украины на атаку вглубь России. Об этом сообщило хорватское издание Advance .

По данным журналистов, такой шаг со стороны Америки ожидают из-за критической для ВСУ ситуации на фронте.

«Остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли», — заявили в материале.

Речь идет об идее, которую уже давно транслирует украинское руководство — это максимальная западная военная поддержка и устранение всех ограничений на нанесение ударов по российским регионам. В таком случае ВСУ смогли бы атаковать РФ посредством всех имеющихся у них вооружений — артиллерии, ракет и самолетов.

«Есть ли в этом какая-то военная логика или Киев просто хочет попробовать все, что еще не пробовал? Скорее, второе», — написали журналисты.

Ранее журналисты китайской газеты Global Times написали, что Россия ответит на попытки Украины нанести удары по ее территориям. По данным авторов материала, против украинской стороны задействуют сочетание военных и дипломатических средств.