«Россия ответит». Украина столкнется с необратимыми последствиями по вине США
GT: Россия даст активный и решительный ответ на удары по своей территории
Россия ответит на возможные попытки украинской армии нанести удары по российским территориям. Такое мнение выразило издание Global Times.
Журналисты отметили, что Украина хочет показать западным лидерам свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Такие действия киевского режима против России способны увеличить шансы получения дополнительной поддержки от США и ЕС.
«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — заявили журналисты.
По мнению авторов статьи, против Украины задействуют сочетание военных и дипломатических средств.
Ранее глава США Джо Байден признал, что разрешение ВСУ атаковать российские регионы американским оружием может втянуть Запад в конфликт. При этом такое развитие событий президент Штатов назвал маловероятным.