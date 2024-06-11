GT: Россия даст активный и решительный ответ на удары по своей территории

Россия ответит на возможные попытки украинской армии нанести удары по российским территориям. Такое мнение выразило издание Global Times .

Журналисты отметили, что Украина хочет показать западным лидерам свою преданность в преддверии саммита в Швейцарии. Такие действия киевского режима против России способны увеличить шансы получения дополнительной поддержки от США и ЕС.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — заявили журналисты.

По мнению авторов статьи, против Украины задействуют сочетание военных и дипломатических средств.

Ранее глава США Джо Байден признал, что разрешение ВСУ атаковать российские регионы американским оружием может втянуть Запад в конфликт. При этом такое развитие событий президент Штатов назвал маловероятным.