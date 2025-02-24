США заступились за Россию перед голосованием в Генассамблее ООН

FT: США призвали отозвать проект антироссийской резолюции ЕС и Украины в ГА ООН

США призвали отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН за авторством Украины и Евросоюза с антироссийским содержанием, а также предложили документ, «уравнивающий действия Украины и России». Об этом сообщила газета Financial Times .

Голосование по проекту резолюции состоится в ГА ООН в понедельник, 24 февраля.

«По словам официальных лиц, противостояние может дойти и до Совета Безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая», — отметили авторы публикации.

Журналисты уточнили, что ЕС и Украина подготовили проект резолюции с осуждением действий России. Штаты призвали отозвать документ и предложили взамен собственный текст. Действия Украины в документе приравниваются к действиям России, а США выражают сожаление в связи с «трагическими жертвами» конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия видит попытки США понять причины украинского конфликта.