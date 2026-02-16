«Превосходит антиутопию Оруэлла». Билл Гейтс поделился планом по контролю над человечеством

Американский предприниматель Билл Гейтс считает, что объединение биометрии, банковских счетов и платежных систем важно для безопасного мониторинга медицинских данных и борьбы с климатическими изменениями. Начать он, вероятно, планирует с Индии.

«Эта базовая структура, которая начинается с идентификации личности, банковских счетов и платежей, является основополагающей, и в рамках этого визита я вижу, как закладывается этот фундамент», — заявил Гейтс.

Профессор, специалист по эволюционной поведенческой психологии Гад Саад в соцсети X назвал происходящее антиутопией.

«Это невероятно. Это превосходит антиутопию Оруэлла», — написал он.

Многие считают, что у Билла Гейтса есть тайный план по контролю над продовольствием и здравоохранением, особенно в Индии. Это распространенная конспирологическая теория, которая часто возникает вокруг деятельности Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее стало известно, что у Гейтса была связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.