Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля

Финская компания Gasum объявила о прекращении закупок СПГ из России

Фото: РИА «Новости»

Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупки сжиженного природного газа из России с 26 июля. Об этом сообщили на сайте фирмы.

Введенные Евросоюзом санкции не позволяют Gasum расторгнуть контракт с «Газпром экспортом», но ограничения являются форс-мажорным обстоятельством. Санкции препятствуют закупке или импорту российского СПГ на не подключенные к сети терминалы.

«Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать или импортировать российский СПГ», — подчеркнули в компании.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись транзита СПГ из РФ через европейские порты.

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