«Эти вопросы из повестки не уходят». О чем будут говорить Путин и Лукашенко 6 декабря

На предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят вопросы безопасности, экономики и унификации правовой базы стран для дальнейшей интеграции. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог Петр Колчин.

По его словам, в последний год страны фактически сформировали единую систему военного взаимодействия, которая позволяет сдерживать НАТО на границах и обеспечивать безопасность братских народов.

«Вопросы безопасности будут первостепенными на встрече. Но никуда из повестки не уходят вопросы экономики и определенная унификация правовой базы, которая будет способствовать дальнейшей интеграции», — сказал политолог.

Колчин добавил, что сотрудничество России и Белоруссии приобретает особую актуальность в свете предстоящих выборов президента республики. Он не исключил, что Запад через агентурную сеть и провокаторов постарается дестабилизировать страну изнутри.

«Также уверен, что затронут вопросы взаимодействия в ШОС и БРИКС. В Минске давно с интересом наблюдают за этими объединениями, а Россия стала важным партнером, который помогает республике встроиться в работу организаций», — заключил собеседник 360.ru.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря. Его приурочили к 25-летию Договора о создании Союзного государства.