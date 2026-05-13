«Может подшаманить». Захарова предложила Зеленскому в помощь гадалку Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что очередной массированный удар российских войск пришелся на время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Китай. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале посоветовала украинскому лидеру выпустить «запрещающий указ» или воспользоваться гадалкой.

На жалобу Зеленского Захарова ответила, что президент Украины может выпустить запрещающий указ, по аналогии с «разрешающим» парад в Москве.

«Делов-то: парад в Москве „разрешил“, значит, и атаку с таким же успехом „отменит“. Да и „гадалка“ Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — сыронизировала Захарова.

Ранее в украинских СМИ писали, что бывший глава офиса Зеленского просил у гадалки совета по поводу назначений на государственные должности. Ермака также обвиняли в увлечении оккультизмом.

Зеленский перед празднованием Дня Победы пригрозил, что над Москвой 9 мая пролетят украинские БПЛА. Захарова на это ответила, что нацисты, как и 80 лет назад, отчаянно сопротивляются Дню Победы.