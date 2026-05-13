«Может подшаманить». Захарова предложила Зеленскому в помощь гадалку Ермака
Захарова предложила Зеленскому использовать гадалку Ермака для победы на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что очередной массированный удар российских войск пришелся на время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Китай. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале посоветовала украинскому лидеру выпустить «запрещающий указ» или воспользоваться гадалкой.
На жалобу Зеленского Захарова ответила, что президент Украины может выпустить запрещающий указ, по аналогии с «разрешающим» парад в Москве.
«Делов-то: парад в Москве „разрешил“, значит, и атаку с таким же успехом „отменит“. Да и „гадалка“ Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — сыронизировала Захарова.
Ранее в украинских СМИ писали, что бывший глава офиса Зеленского просил у гадалки совета по поводу назначений на государственные должности. Ермака также обвиняли в увлечении оккультизмом.
Зеленский перед празднованием Дня Победы пригрозил, что над Москвой 9 мая пролетят украинские БПЛА. Захарова на это ответила, что нацисты, как и 80 лет назад, отчаянно сопротивляются Дню Победы.