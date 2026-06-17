G7 увеличит поставки систем ПВО и дальнобойного вооружения Украине

Лидеры стран Группы семи согласовали наращивание поставок Украине систем противовоздушной обороны, дополнительных перехватчиков и средств большой дальности. Об этом говорится в опубликованном на сайте G7 и G20 совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции.

В документе также указано, что государства «Большой семерки» готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, которые позволят увеличить объем собственного военного производства Украины.

Кроме того, страны группы договорились об усилении давления на Россию в нефтегазовом секторе путем ужесточения санкций. По мнению членов G7, условия для этого создали договоренности между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива.

Во время саммита президент Украины Владимир Зеленский потребовал ЕС принять свою страну в союз в ускоренном режиме, аргументируя это исключительностью государства и пребыванием в состоянии конфликта.