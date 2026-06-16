Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции обратился к Евросоюзу с требованием о принятии республики в состав союза в ускоренном порядке. Об этом сообщило издание Euronews .

«Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не „все“, при всем уважении к остальным», — заявил глава киевского режима.

Зеленский требовал присоединения Украины к ЕС как можно быстрее, объясняя это тем, что его страна находится в состоянии конфликта. Другие же лидеры отвергли эту просьбу, опасаясь, что она может подорвать процесс расширения блока, основанный на заслугах кандидатов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл, что ожидает Евросоюз после присоединения к нему Украины. По его словам, объединение просто развалится.