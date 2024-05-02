Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии, семеро попали в реанимацию | 360°

Мир 02 мая 2024, 16:14 Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии, семеро попали в реанимацию Грузовик с мороженым сорвался с тормоза и сбил 29 детей на празднике в Киргизии РИА «Новости»

Читать 360 в

Мини-грузовик с мороженым сорвался с тормоза и сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе Киргизии. Об этом сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Минздрава республики.

В Джалал-Абадской области проходило мероприятие в честь героического эпоса «Манас». Школьники должны были исполнить эпос на горе в рамках конкурса. В какой-то момент в толпу въехал фургон с мороженым.

Реклама

В результате пришлось госпитализировать 18 человек, семеро попали в реанимацию, трое находятся в тяжелом состоянии. Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

По информации полиции, водитель припарковал грузовик, но автомобиль сорвался с тормоза и поехал вниз по склону.

Десятилетний ребенок попал под колеса легкового авто в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.