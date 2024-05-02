Иномарка сбила ребенка в Ленобласти | 360°

02 мая 2024, 15:30
Иномарка сбила ребенка в Ленобласти
Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщил сайтNeva.Today.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Chery Arrizo не заметил пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора вечером, и сбил его.
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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Ленинградская область
ДТП
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