ФСБ показала 3 млн долларов, обещанные ГУР Украины пилотам за угон МиГ-31

Появилось видео с тремя миллионами долларов, которые предложили представители ГУР Украины российским пилотам МиГ-31 во время операции по угону истребителя. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.

Сегодня стало известно, что ФСБ пресекла операцию украинских разведывательных служб и кураторов киевского режима из Великобритании. Они собирались угнать истребитель МиГ-31, начиненный гиперзвуковой авиационной ракетой «Кинжал».

«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить три миллиона долларов США», — заявили в ведомстве.

После угона сотрудники спецслужбы собирались отправить самолет в сторону крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, которая находится в румынском городе Констанце. Там истребитель планировали сбить средствами ПВО.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — добавили в ФСБ.

Там же обратили внимание, что в операции принимала участие признанная в России нежелательной организация Bellingcat*.

*Признано в России СМИ-иноагентом