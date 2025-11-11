В подготовке запланированной Западом и Киевом операции по захвату российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» участвовала признанная в России нежелательной организация Bellingcat*. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24» .

«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat*», — сказал он.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении операции украинских разведслужб и ее британских кураторов по угону МиГ-31 с «Кинжалом». По данным ведомства, ГУР Украины попыталось завербовать российских пилотов, предложив им три миллиона долларов.

Украинские представители хотели отправить российский истребитель на базу НАТО в румынской Констанце, где его могла бы уничтожить ПВО.

*Признано в России СМИ-иноагентом