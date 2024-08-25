#FreePavel. Маск поддержал призыв освободить Дурова

Илон Маск поддержал хештег FreePavel и призвал освободить Павла Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск хэштегом #FreePavel поддержал пользователей, призывающих освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Пост бизнесмена появился на его странице в соцсети Х.

«#FreePavel», — написал Маск.

В поддержку Дурова выступили Telegram-каналы со всего мира. Некоторые юзеры публикуют фото и видео бизнесмена, другие — его цитаты. Под постами можно увидеть хештэг #FreeDurov.

Основателя Telegram арестовали во Франции накануне. По данным СМИ, предпринимателя обвинили в отказе сотрудничать со следствием, что автоматически сделало его соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в 2018 году иностранные НПО просили ООН, ОБСЕ и Совет Европы защищать Telegram, а также требовали от российского руководства «прекратить создавать препоны» для мессенджера.

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