Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ударе России по военным объектам на Украине вызвало резкую критику со стороны пользователей соцсетей. О реакции французов рассказало РИА «Новости» .

Французский лидер ранее осудил применение «Орешника» и заявил, что Европа только укрепилась в своем желании поддерживать Киев. После этого в комментариях в соцсети Х появились сообщения с упреками в двойных стандартах.

«Перед вами маленький протеже Владимира Зеленского, который осуждает российские удары, но не сказал ни слова, когда киевские ублюдки убили 21 ребенка в школе. Катись в ад, лицемер! Убирайся», — написал один из пользователей.

Другой комментатор напомнил Макрону, что еще в 2022 году у западных стран оставалась возможность выйти на мирное урегулирование. Однако вместо этого они сделали ставку на дальнейшее развитие конфликта. По его мнению, теперь Европе приходится сталкиваться с последствиями такого выбора.

В Минобороны России сообщили, что ночью армия атаковала украинские военные объекты ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В ведомстве уточнили, что удар достиг всех целей и стал ответом на атаки по гражданским объектам РФ. В свою очередь, по мирным точкам на Украине ВС России ударов не планировали и не осуществляли.