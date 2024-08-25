Французский следователь рассказал, что Дуров знал о его розыске во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что во Франции его разыскивают, однако все равно прибыл в страну. Об этом заявил анонимный французский следователь, его слова привело РИА «Новости» .

По данным журналистов, предприниматель прилетел из Азербайджана на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и помощница. Программист собирался провести в Париже один вечер, чтобы поужинать.

В итоге правоохранители вменят Дурову бездействие за нежелание модерировать контент в Telegram и отказ от сотрудничества со следователями в отношении преступников, которые действовали через его мессенджер.

Ранее появление Дурова в аэропорту Ле-Бурже, где его задержали, назвали загадкой. До этого программист не посещал страны ЕС на регулярной основе. Чаще всего предприниматель бывал в Объединенных Арабских Эмиратах, странах бывшего Советского союза и в Южной Америке.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский еще шесть лет назад обратился к Дурову с призывом вернуться на родину. По словам политика, мужчину «не принимает чужая земля».