Появление Дурова в аэропорту Ле-Бурже во Франции назвали загадкой
ВFM TV: появление Дурова во Франции после выдачи ордера является загадкой
Появление предпринимателя Павла Дурова во Франции после выдачи ордера на его обыск является загадкой. Такое мнение высказали на телеканале ВFM TV.
«С момента выдачи ордера на обыск франко-российский миллиардер более не посещал Францию и Европу на регулярной основе. <…> Поэтому его присутствие в Ле-Бурже на данном этапе является загадкой», — сообщили журналисты.
В материале отметили, что чаще всего Дуров проводил время в ОАЭ, в странах бывшего СССР и в Южной Америке.
Миллиардер Илон Маск после ареста Дурова заявил, что может последовать усиление цензуры. Он пошутил, что к 2030 году начнут казнить за лайки мемов.