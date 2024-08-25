Появление Дурова в аэропорту Ле-Бурже во Франции назвали загадкой

ВFM TV: появление Дурова во Франции после выдачи ордера является загадкой

lukomore. org
Фото: lukomore. org/Global Look Press

Появление предпринимателя Павла Дурова во Франции после выдачи ордера на его обыск является загадкой. Такое мнение высказали на телеканале ВFM TV.

«С момента выдачи ордера на обыск франко-российский миллиардер более не посещал Францию и Европу на регулярной основе. <…> Поэтому его присутствие в Ле-Бурже на данном этапе является загадкой», — сообщили журналисты.

В материале отметили, что чаще всего Дуров проводил время в ОАЭ, в странах бывшего СССР и в Южной Америке.

Миллиардер Илон Маск после ареста Дурова заявил, что может последовать усиление цензуры. Он пошутил, что к 2030 году начнут казнить за лайки мемов.

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