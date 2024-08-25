Появление Дурова в аэропорту Ле-Бурже во Франции назвали загадкой

Появление предпринимателя Павла Дурова во Франции после выдачи ордера на его обыск является загадкой. Такое мнение высказали на телеканале ВFM TV .

«С момента выдачи ордера на обыск франко-российский миллиардер более не посещал Францию и Европу на регулярной основе. <…> Поэтому его присутствие в Ле-Бурже на данном этапе является загадкой», — сообщили журналисты.

В материале отметили, что чаще всего Дуров проводил время в ОАЭ, в странах бывшего СССР и в Южной Америке.

Миллиардер Илон Маск после ареста Дурова заявил, что может последовать усиление цензуры. Он пошутил, что к 2030 году начнут казнить за лайки мемов.