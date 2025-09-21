Французский политик заявил, что признавшие Палестины страны опередили Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что власти Канады, Австралии и Великобритании признанием Палестины решили «опередить» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом к написал в соцсети X.

По его словам, французский лидер «разозлил всех своим хвастовством», и три страны «платят ему той же монетой».

Ранее Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что создание Палестины ставит под угрозу существование Израиля. Он назвал признание палестинского государства «абсурдной наградой за террор», заявив, что такие шаги, по его мнению, оправдывают действия ХАМАС.

Британский премьер-министр Кир Стармер, выступая сегодня с заявлением, подчеркнул, что движение ХАМАС не будет участвовать в управлении Палестиной и анонсировал новые санкции против этой организации.