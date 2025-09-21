Аббас заявил о приверженности реформам в связи с признанием Лондоном Палестины

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас высоко оценил решение Великобритании признать государственность Палестины, назвав его «важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира». Об этом говорится в заявлении канцелярии лидера ПНА, которое опубликовало агентство WAFA .

Аббас подтвердил приверженность реформам и обязательствам, взятым во время его визита в Великобританию и встречи с премьер-министром Киром Стармером. Он назвал приоритетом на сегодняшний день прекращение огня в секторе Газа, начало поставок гуманитарной помощи, освобождение всех заложников и заключенных, а также полный вывод израильских войск и последующее восстановление региона.

Ранее Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая с заявлением, отметил, что «обе нации заслуживают жить в мире».

Он призвал разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу, выразив сожаление в связи с гибелью мирных жителей в результате атак ЦАХАЛ. При этом Стармер подчеркнул, что движение ХАМАС не будет участвовать в управлении Палестиной и анонсировал новые санкции против этой организации.