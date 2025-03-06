Французская компания допустила поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину
Оператор Eutelsat может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину
Французская компания Eutelsat готова заменить Starlink на Украине. Такое заявление сделал генеральный директор Ева Бернеке, отметив, что оператор может поставить 40 тысяч терминалов связи. Об этом сообщило издание Bloomberg.
«На сегодняшний день на Украине есть несколько тысяч [терминалов Eutelsat]. Мы говорим об увеличении этого числа в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink, потребует нескольких месяцев», — сказала Ева Бернеке.
Генеральный директор Бернеке отметила, что Eutelsat не занимается производством собственных терминалов, а обращается к услугам сторонних компаний. Eutelsat активно ведет переговоры с поставщиками о возможности поставки на Украину как обычных, так и военных терминалов.
Агентство Reuters сообщало, что Украину предупредили о риске отключения Starlink за срыв сделки с США. Российский политолог Андрей Клинцевич отметил, что в случае отключения терминалов Starlink ВСУ потеряют возможность управления беспилотниками наземного базирования и безэкипажными катерами.