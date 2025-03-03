Политолог Клинцевич: в случае отключения Starlink ВСУ не смогут управлять БПЛА

Российский политолог Андрей Клинцевич в беседе с радио Sputnik объяснил, чем Украине грозит отключение от Starlink.

По словам собеседника, в случае отключения терминалов Starlink ВСУ потеряют возможность управления беспилотниками наземного базирования и безэкипажными катерами.

«То есть, если Маск выключит Starlink над всем Черным морем или вдоль берегов Крыма или других акваторий — это будет важный элемент», — сказал политолог.

Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск может сделать демилитаризованную зону, где терминалы Starlink на расстоянии 80 километров от линии боевого соприкосновения работать не будут.

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