Политолог Клинцевич: в случае отключения Starlink ВСУ не смогут управлять БПЛА

Российский политолог Андрей Клинцевич в беседе с радио Sputnik объяснил, чем Украине грозит отключение от Starlink.
По словам собеседника, в случае отключения терминалов Starlink ВСУ потеряют возможность управления беспилотниками наземного базирования и безэкипажными катерами.
«То есть, если Маск выключит Starlink над всем Черным морем или вдоль берегов Крыма или других акваторий — это будет важный элемент», — сказал политолог.
Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск может сделать демилитаризованную зону, где терминалы Starlink на расстоянии 80 километров от линии боевого соприкосновения работать не будут.
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