Француженка провела 3 дня на носилках в коридоре больницы в ожидании госпитализации

Во Франции женщина с отеком легких 3 дня ждала помощи в коридоре больницы

Во Франции 99-летняя женщина с отеком легких почти три дня провела на носилках больничном коридоре в ожидании госпитализации. Об этом рассказала ее внучка в посте на Facebook*, сообщило издание 20 Minutes .

По словам Алин Перше, ее бабушка провела 64 часа на носилках с 17 по 20 октября, пока ей наконец не предложили кровать в гериатрическом отделении. С такими ужасными условиями пожилая женщина столкнулась в отделении неотложной помощи Университетской больницы Руана. У нее был острый отек легких.

«Ее нужно было перевести в гериатрическое отделение, но нужно было освободить кровать», — рассказала Перше.

При этом она поблагодарила медперсонал, который подходил к ним, но сожалел, что не может сделать больше.

Неизвестно, как сейчас чувствует себя пенсионерка, но появилась информация, что руководство больницы объяснило такую долгую задержку в госпитализации большим потоком пациентов в тот день.

