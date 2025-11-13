Врач Уланкина сообщила, что пневмонию можно лечить в домашних условиях

Врач-инфекционист Ольга Уланкина в интервью телеканалу «ОТВ – Екатеринбург» пояснила, что пневмонию можно лечить в домашних условиях, но только после консультации с врачом. Она подчеркнула, что решение о необходимости госпитализации принимается индивидуально, исходя из состояния пациента и характера заболевания.
Уланкина отметила, что легкая форма пневмонии может лечиться амбулаторно, но при наличии одышки в покое, пониженном артериальном давлении, спутанности сознания или возрасте пациента старше 65 лет необходима срочная госпитализация. Она подчеркнула, что пневмония особенно опасна для маленьких детей, пожилых людей, курильщиков и пациентов с хроническими заболеваниями, написала «ТСН24».
