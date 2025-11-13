Врач Уланкина сообщила, что пневмонию можно лечить в домашних условиях

Врач-инфекционист Ольга Уланкина в интервью телеканалу «ОТВ – Екатеринбург» пояснила, что пневмонию можно лечить в домашних условиях, но только после консультации с врачом. Она подчеркнула, что решение о необходимости госпитализации принимается индивидуально, исходя из состояния пациента и характера заболевания.