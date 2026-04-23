Францию уличили в планах нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия

Обновленная ядерная доктрина Франции является нарушением положений Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом «Вестям» сообщил полномочный посол России в республике Алексей Мешков.

По его словам, международный акт обязывает подписавшиеся страны-участницы предпринимать необходимые меры для сокращения ядерного оружия, а не для наращивания.

«Это противоречит не только духу, но и букве договора. Договор о нераспространении — практически единственный большой разоруженческий договор, который продолжает существовать», — напомнил дипломат.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что страна увеличит ядерный арсенал. Он подчеркнул свою ответственность за гарантированную мощь ядерного сдерживания в условиях нынешней международной обстановки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что такие планы подтверждают стремление ЕС к дальнейшей милитаризации.