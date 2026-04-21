В Кремле оценили заявление Франции и Польши о ядерных учениях

Планы Франции и Польши провести ядерные учения только подтверждают стремление Евросоюза к дальнейшей нуклеаризации и милитаризации. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Нужно разобраться с деталями, о каком оружии идет речь, в каких странах. Но это лишний раз показывает устремление в плане милитаризации и нуклеаризации», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такие планы не способствуют поддержанию стабильности на континенте.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о планах нарастить ядерный арсенал страны. Он подчеркивал, что в условиях опасной и нестабильной международной обстановки несет ответственность за гарантированную силу французского ядерного сдерживания.

По этой причине республика больше не станет раскрывать информацию об имеющихся вооружениях.