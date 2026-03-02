Макрон анонсировал увеличение ядерного арсенала Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении увеличить ядерный арсенал страны. Об этом он заявил во время выступления на базе подводных лодок в Бретани.

«Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», — сказал французский лидер.

По словам главы государства, на нем лежит ответственность за сохранение гарантированной разрушительной силы французского ядерного сдерживания в условиях нестабильной и опасной международной обстановки. Макрон подчеркнул, что Франция больше не будет раскрывать данные о вооружении.

Президент назвал новую линию «передовым сдерживанием». Усиленная стратегия позволит европейским союзникам участвовать совместно с Францией в учениях и укрепит оборону континента.

Ранее Франция направила авианосец «Шарль де Голль» и его ударную группу из Балтийского моря в сторону Восточного Средиземноморья.