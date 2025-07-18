Франция возложила большие надежды на эффект от новых санкций против России

Глава МИД Франции Барро понадеялся на эффект от новых санкций против России

Ключевую роль в принятии новых санкций против России сыграла Франция. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, что принятые Евросоюзом новые ограничения станут беспрецедентными и направлены не только против России, но и поддерживающих ее стран.

«Вместе с Соединенными Штатами мы заставим Владимира Путина согласиться на прекращение огня», — пообещал Барро.

ЕС 18 июля утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения подпали 22 банка, которых отключили от системы SWIFT, а также запретили открывать корреспондентские счета и проводить транзакции через европейские финансовые организации.

Кроме того, Евросоюз ввел запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», включая прокачку энергоносителя по уцелевшим веткам. Частичные ограничения ввели на импорт российских нефтепродуктов, которые не коснулись поставок в США, Канаду, Норвегию, Швейцарию и Великобританию. А также снизили потолок цен на нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что каждый новый санкционный пакет против России увеличивает негативный эффект для стран, которые его поддержали. Он добавил, что рестрикции стали продолжением антироссийской политики, которую выбрала Европа.