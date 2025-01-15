Франция тайно отрепетировала переброску военных на Украину
Франция провела секретные учения по вводу войск на Украину
Армия Франции осенью 2024 года провела секретные учения на случай возможного размещения контингента на Украине. Об этом сообщил портал Intelligence Online.
«Боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне», — отметили в публикации.
В маневрах под названием «Персей» участвовали 3200 человек личного состава. Учения организовали на территории, «топография которой аналогичная излучине Днепра к северу от Киева». По данным издания, власти Франции «реализовали сценарий интервенции на Украину».
В течении 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно предлагал создать альянс для отправки военнослужащих на Украину. Накануне этот вопрос он обсудил с коллегой Владимиром Зеленским. Стороны пришли к выводу, что одной из гарантий безопасности республики станет размещение иностранного воинского контингента