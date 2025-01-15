Франция тайно отрепетировала переброску военных на Украину

Армия Франции осенью 2024 года провела секретные учения на случай возможного размещения контингента на Украине. Об этом сообщил портал Intelligence Online .

«Боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне», — отметили в публикации.

В маневрах под названием «Персей» участвовали 3200 человек личного состава. Учения организовали на территории, «топография которой аналогичная излучине Днепра к северу от Киева». По данным издания, власти Франции «реализовали сценарий интервенции на Украину».

В течении 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно предлагал создать альянс для отправки военнослужащих на Украину. Накануне этот вопрос он обсудил с коллегой Владимиром Зеленским. Стороны пришли к выводу, что одной из гарантий безопасности республики станет размещение иностранного воинского контингента