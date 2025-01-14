Зеленский обсудил с Макроном отправку военных на Украину

Одной из гарантий безопасности Украины может стать размещение иностранного воинского контингента. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, что обсудил этот вопрос с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Политики обсудили ситуацию на поле боя, в том числе в Курской области. Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку и сообщил о планах разработать с союзниками эффективные гарантии безопасности Украины.
«В качестве одной из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению воинских контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и участие других стран в этих усилиях», — заявил он.