Франция созовет Совбез ООН из-за ситуации в Ливане

Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне сложившейся в Ливане ситуации. Об этом в социальной сети Х сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

«В связи с ухудшающейся обстановкой в Ливане Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН», — написал он.

Барро добавил, что в сложившейся ситуации Франция выделила шесть миллионов евро в качестве экстренной помощи для открытых в стране гуманитарных организаций и открыла фонд поддержки кризисного центра. Также страна готовит отправку Ливану гуманитарной помощи.

Кроме того, Франция ведет переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы продолжить процесс разоружения движения «Хезболла» и обеспечить режим прекращения огня, заключил глава МИД.

Ранее 9 марта Израиль объявил о проведении ограниченной наземной операции в Ливане. ЦАХАЛ нанес удар по Русскому дому в Набатии.