Франция отпустит задержанный танкер Grinch
Макрон: Франция вынуждена освободить следовавший из России танкер
Франция отпустит задержанный ВМС страны нефтяной танкер Grinch, чтобы не нарушить национальное законодательство. Об этом в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил французский президент Эммануэль Макрон, его слова привело украинское издание «Европейская правда».
Телефонный разговор глав государств прошел 29 января. Зеленский поблагодарил Макрона за задержание танкера, в ответ тот пообещал внести изменения в законодательстве, позволяющие будущем оставлять под арестом связанные с Россией суда.
Ранее Макрон заявил, что военные якобы задержали танкер теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря. Он отмечал, что в операции задействовали союзников Парижа, но не уточнил, кого именно.
Танкер следовал из Мурманска. Франция не уведомила российское посольство о задержании судна.