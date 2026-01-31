Франция отпустит задержанный танкер Grinch

Франция отпустит задержанный ВМС страны нефтяной танкер Grinch, чтобы не нарушить национальное законодательство. Об этом в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил французский президент Эммануэль Макрон, его слова привело украинское издание «Европейская правда» .

Телефонный разговор глав государств прошел 29 января. Зеленский поблагодарил Макрона за задержание танкера, в ответ тот пообещал внести изменения в законодательстве, позволяющие будущем оставлять под арестом связанные с Россией суда.

Ранее Макрон заявил, что военные якобы задержали танкер теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря. Он отмечал, что в операции задействовали союзников Парижа, но не уточнил, кого именно.

Танкер следовал из Мурманска. Франция не уведомила российское посольство о задержании судна.