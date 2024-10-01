Франция направила военный корабль в Ливан для возможной эвакуации своих граждан

Генштаб: военный корабль Франции прибудет к берегам Ливана на случай эвакуации

Франция отправила к берегам Ливана военный корабль на случай, если оттуда будут эвакуировать французских граждан. Об этом сообщила газета Le Figaro .

Журналисты сослались на данные из Генштаба Франции. Судно ВМС страны займет позицию у берегов Ливана для «мер предосторожности». Кораблю понадобится около пяти дней, чтобы добраться до места назначения.

На борту находятся участники «тактической группы», которые организуют эвакуационные мероприятия в случае необходимости.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о проведении наземной операции в южной части Ливана. Как отметили военные, план действий ЦАХАЛ разработали Генштаб и Северное командование.