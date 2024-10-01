Франция направила военный корабль в Ливан для возможной эвакуации своих граждан

Франция отправила к берегам Ливана военный корабль на случай, если оттуда будут эвакуировать французских граждан. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Журналисты сослались на данные из Генштаба Франции. Судно ВМС страны займет позицию у берегов Ливана для «мер предосторожности». Кораблю понадобится около пяти дней, чтобы добраться до места назначения.
На борту находятся участники «тактической группы», которые организуют эвакуационные мероприятия в случае необходимости.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о проведении наземной операции в южной части Ливана. Как отметили военные, план действий ЦАХАЛ разработали Генштаб и Северное командование.
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