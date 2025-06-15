Франция лишила Саркози ордена Почетного легиона

Экс-лидера Франции Николя Саркози лишили всех прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена. Указ опубликовали на сайте французского правительства.

«Приказом Великого Канцлера Национального ордена Почетного легиона, господин Николя Саркози автоматически исключается из Национального ордена Почетного легиона», — отметили в документе.

Саркози лишили награды из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства. Экс-лидер Франции стал вторым президентом, против которого приняли подобные меры — в 1945 году без ордена остался Филипп Петен, которого осудили за госизмену и передачу разведданных нацистской Германии.

Ранее скандал разгорелся вокруг действующего главы Франции — Эммануэля Макрона. Камеры засняли, как президента ударила по лицу его жена. Таблоид Daily Express сообщил, что супруга назвала мужа неудачником.