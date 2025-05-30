«Dégage, loser!» Жена Макрона не только ударила его, но и оскорбила — новые детали скандала
Жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит назвала мужа неудачником, когда ударила его по лицу во время выхода из самолета. Новые подробности скандала во Вьетнаме сообщил таблоид Daily Express.
В этой стране президент вместе с женой начал турне по странам Юго-Восточной Азии. Когда открыли дверь самолета, Макрон повернулся к Брижит. Супруга резко оттолкнула его лицо и что-то прошептала. Чтец по губам рассказал журналистам, что она назвала его лузером.
«Она говорит: Dégage, espèce de loser, что можно перевести как „Держись подальше, неудачник“», — заявил он.
Ссору сняли на видео. Кадры разлетелись по Сети и вызвали очень широкий общественный резонанс. Макрон после попытался выкрутиться и назвал произошедшее шуткой, призвав людей не верить слухам о разладе в его семье
Неуклюже комментировали ЧП и в Елисейском дворце. Там сначала опровергли подлинность видео, предположив, что его сгенерировали с помощью нейросети, а в распространении обвинили «пророссийские аккаунты».
При этом источник из окружения французского лидера назвал видео настоящим. По его словам, между парой случилась банальная ссора. «Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслаблялись перед началом поездки, когда они болтали», — сказал он.
Макрон женился на Брижит в 2007 году. Они познакомились, когда будущий глава государства учился в католическом лицее Амьена. Женщина преподавала французский и вела театральный кружок. Несмотря на большую разницу в возрасте, они влюбились друг в друга. Макрона даже не смутило, что у избранницы есть трое детей от первого брака.
Ранее профайлер Илья Анищенко назвала искренней пощечину Макрону от жены. По ее словам, политик защитился от руки, а также поджал губы после удара. Это указывает на то, что он был по-настоящему недоволен случившемся.