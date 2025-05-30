Жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит назвала мужа неудачником, когда ударила его по лицу во время выхода из самолета. Новые подробности скандала во Вьетнаме сообщил таблоид Daily Express.

В этой стране президент вместе с женой начал турне по странам Юго-Восточной Азии. Когда открыли дверь самолета, Макрон повернулся к Брижит. Супруга резко оттолкнула его лицо и что-то прошептала. Чтец по губам рассказал журналистам, что она назвала его лузером.

«Она говорит: Dégage, espèce de loser, что можно перевести как „Держись подальше, неудачник“», — заявил он.

Ссору сняли на видео. Кадры разлетелись по Сети и вызвали очень широкий общественный резонанс. Макрон после попытался выкрутиться и назвал произошедшее шуткой, призвав людей не верить слухам о разладе в его семье

Неуклюже комментировали ЧП и в Елисейском дворце. Там сначала опровергли подлинность видео, предположив, что его сгенерировали с помощью нейросети, а в распространении обвинили «пророссийские аккаунты».

При этом источник из окружения французского лидера назвал видео настоящим. По его словам, между парой случилась банальная ссора. «Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслаблялись перед началом поездки, когда они болтали», — сказал он.

Макрон женился на Брижит в 2007 году. Они познакомились, когда будущий глава государства учился в католическом лицее Амьена. Женщина преподавала французский и вела театральный кружок. Несмотря на большую разницу в возрасте, они влюбились друг в друга. Макрона даже не смутило, что у избранницы есть трое детей от первого брака.

Ранее профайлер Илья Анищенко назвала искренней пощечину Макрону от жены. По ее словам, политик защитился от руки, а также поджал губы после удара. Это указывает на то, что он был по-настоящему недоволен случившемся.